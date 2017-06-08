أكد مصدر أھلاوي أن الجھاز الفني لفریق الأھلي بقیادة المدرب السویسري كریستیان غروس، وضع البرنامج الإعدادي الخاص بالفریق؛ للموسم المقبل قبل المغادرة إلى بلاده مطلع الأسبوع الجاري، رغم ضبابیة الموقف الرسمي الأھلاوي من جھة استمراره في الإشراف على الفریق من عدمھ، بعد استعداداً استقالة إدارة النادي الأھلي برئاسة أحمد المرزوقي.
ویتضمن البرنامج الإعدادي المقترح إقامة معسكر إعدادي خارجي أوروبي في ھولندا ینطلق في شھر یولیو (تموز) المقبل، ویستمر لمدة 25 یوماً، بالإضافة لطلبھ خوض الفریق ما بین 5 إلى 6 مباریات تجریبیة خلال المعسكر وقبل العودة إلى جدة للدخول في معترك الموسم الریاضي الذي حدد انطلاقتھ الرسمیة من قبل الاتحاد السعوديلكرة القدم یوم 10 أغسطس (آب) المقبل.
وأكدت «الشرق الأوسط» نفسھا، أن الثلاثي الأجنبي في فریق الأھلي المكون من لاعب الوسط الیوناني أیوانیس فیتفا، والمدافع المصري محمد عبد الشافي، ولاعب المحور العراقي سعد الأمیر، مستمرون مع الفریق، ولا صحة لاتخاذ قرار تسریح أي منھم أو حتى استبدالھم حتى الآن.
وأشار إلى أن ھذا القرار مؤجل حتى بدایة فترة الإعداد التي ستشھد تحدید الجھاز الفني لفریق الأھلي ،سواء في حالة استمرار السویسري كریستیان غروس مدربا للفریق أو التعاقد مع جھاز فني جدید، حیث سیتم في ضوء ذلك تحدید احتیاجات الفریق بشكل أكثر دقة.
وكانت تسریبات عدة تناولت رغبة أھلاویة في تسریح عدد من لاعبیھ الأجانب والتعاقد مع أسماء أخرى وفي مراكز مختلفة، خصوصا في مركز متوسط الدفاع ومركز صناعة الألعاب.
وجرى تداول اسم الظھیر الأیسر الدولي المصري محمد عبد الشافي، ولاعب المحور قائد منتخب العراق سعد الأمیر، من أبرز الأسماء التي تمت الإشارة إلى الرغبة في تغییرھا خلال الموسم المقبل وتعویضھما بالتعاقد مع متوسط دفاع أجنبي لرتق المشاكل الدفاعیة في ھذا الخط التي ظھرت خلال الموسم المنصرم، وصانع ألعاب على مستوى عا ٍل لدعم خط الوسط.
یذكر أن إدارة النادي الأھلي برئاسة أحمد المرزوقي جددت عقد لاعب الوسط الیوناني أیوانیس فیتفا رسمیا لمدة سنتین قبل أیام قلیلة من استقالتھا، قاطعة الطریق على عدد من الأندیة الخلیجیة التي كانت تسعى لظفر بالتعاقد مع اللاعب بعد اقتراب عقده من الانتھاء مع النادي الأھلي.
من جھة أخرى، قدم مھاجم فریق الأھلي عمر السومة شكره لرمز النادي الأمیر خالد بن عبد الله بعد استقبالھ وتناول طعام السحور في منزلھ، وقال السومة: «لمسة وفاء لدعوتكم الكریمة واستقبالكم لي ولوالدي».
من رمز الوفاء الأمیر خالد بن عبد الله بن عبد العزیز شكراً وكان محترف فریق الأھلي عمر السومة تناول طعام الإفطار أمس الثلاثاء في منزل رئیس النادي الأھلي المستقیل أحمد المرزوقي، وبحضور عدد من أعضاء إدارتھ السابقة.
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