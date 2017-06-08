أكد المستشار القانوني الخبير المعلوماتي يوسف المدني أن رئيس النادي المكلف حاتم باعشن لا يتحمل «الشيك» امتثالا لقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، كونه رجلا ممثلا نظاميا لم يوقع على الشيك المحرر من قبل إبراهيم البلوي، وبالتالي بحسب المادة 46 القاضية بإيقاف خدمات النادي وإدراجه في «سمة»، وما تضمنته المادة من نظام التنفيذ، تكون العقوبة على النادي.
وأضاف المدني: «على باعشن بما أنه رئيس النادي حاليا تدبير قيمة الشيك كونه المسؤول المفوض الآن عن الكيان الاتحادي، ولكنه في الوقت نفسه لا يتحمل أي قرار قضائي، خصوصا أنه لم يقم بتحرير الشيك».
وزاد المدني: «إن الشيك يعتبر أداة وفاء ملزم بمجرد تحريره وليس أداة ضمان، ولا يعتد بتاريخ الصرف الذي عادة ما يكون بالتراضي بين الطرفين».
ونصح المدني رئيس النادي المكلف حاتم باعشن بالاستفسار من محرر الشيك الأول إبراهيم البلوي، وما صب عليه من مسؤولية تقصير تجاه النادي بتحرير الشيك دون رصيد.وفق “عكاظ”.
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