علمت مصادر أنه يتم اليوم الأربعاء (7 يونيو 2017)، بحث نقل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع أستراليا في تصفيات آسيا لكأس العالم على البث الأرضي.
وأضافت “عاجل” أنه تجري اجتماعات مشتركة بين جهات عدة، لبحث إمكانية نقل المباراة، بعد تلقيهم توجيهات عليا.
ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأسترالي غدًا الخميس (8 يونيو 2017)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.
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