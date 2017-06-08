تداولت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإحدى الصحف الإيرانية، والتي وضعت عنوانًا “إرهابيًّا” عن مواجهة فريق بيروزي الإيراني مع النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث كتبت: “اقتلوا الأهلي”، وفي عنوان آخر قالت: “فرار العين من الانتقام”.
وردت جماهير الأهلي السعودي والعين الإماراتي على الصحيفة الإيرانية بشكل قوي، حيث أكدت أن الفريق الأهلاوي جاهز لهزيمة الفريق الإيراني، كما تعود في السنوات الماضية؛ إذ إن الراقي حقق الفوز على الفرق الإيرانية 7 مرات في آخر 9 مواجهات، وتعادل مرة وخسر مرة واحدة.
واستغربت الجماهير العيناوية من عنوان الصحيفة الإيرانية، بعد وقوع فريق العين في مواجهة مع نادي الهلال، حيث أشارت إلى أن الزعيم العيناوي دك حصون فريق الاستقلال الإيراني بـ6 أهداف في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، وأكدت أن هذه العناوين تدل على مدى التعصب والحقد لدى الإيرانيين.
ورصدت صحيفة “المواطن” بعضًا من ردود الجماهير الأهلاوية والعيناوية على عنوان الصحيفة الإيرانية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال “أبو مطر العيناوي”: “فرار العين هههههه الأهلي السعودي بيخلص عليكم بإذن الله”.
وكتب “أسد القلعة”: “المشكلة حنا سحقنا فريقهم الإيراني رايح جاي وخرجناه، مثل ما سحقنا سبهان رايح جاي زمان وتراكتور، الإيرانيون لعبتنا”. وغرد “أهلاوي”: “أتمنى من الأهلي أن يمسحوا في كرامتهم الأرض رايح جاي وبأهداف جملة وهاتريك من قاهرهم عمر”.
وقال “علاوي الأهلاوي”: “ما ينكبهم إلا هذا الهياط دايمًا.. قبل المباراة لق لق لق وبعدها سكوت تام…. بإذن الله آخر خروج لفريق إيراني على يد الملكي”. وذكر “عبدالعزيز”: “الإيرانيون يعتبرون الكرة سياسية وطائفية.. هكذا نستطيع القول أن عمر السومة لحاله اسم يرعبهم”.
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