طالب عضو بمجلس الشورى خلال جلسة أمس الأربعاء بمنع إصدار رخص قيادة المركبات للأجانب المقيمين في المملكة الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، وليس مهنتهم “سائق”.
وأوضح العضو فهد بن جمعة، وفقا لـ”الحياة”، أن وقف إصدار رخص القيادة للأجانب سيحد من أنشطة ومخاطر العمالة الأجنبية السائبة والتي تمارس التستر التجاري، كما سيحد من استغلال الأجانب لرخص القيادة في استخدامات أخرى تقلل فرص السعوديين في التوظيف، كما ستسهم في الحد من الازدحام المروري في المدن، بجانب تقليل حوادث السير.
وأكد ابن جمعة أن تزايد العمالة في المملكة وتضخمها يشكل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها، ويمثل تهديداً ديموغرافياً واجتماعيا واقتصادياً لها، مشيراً إلى أن الإحصائيات أثبتت أن عدد المقيمين الأجانب في المملكة يصل إلى 11.67 مليون مقيم.
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