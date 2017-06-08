أصدر مدير مرور منطقة عسير توجيهاً يقضي بإيقاف الخدمات عن 58 مفحطاً ومتجمهراً، رصدوا بطريق المائة، وإحالة ملفاتهم إلى هيئة الفصل في المنازعات المرورية، موصياً بتغليظ العقوبة بحقهم.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن دوريات تابعة لمرور عسير رصدت تجمهر عشرات الأشخاص بمركباتهم لممارسة ومشاهدة التفحيط، بجانب مجاهرة بعضهم بالإفطار في نهار رمضان، فكلفت درويات البحث السري بالتحري ورصد مركبات ممارسي التفحيط والمتجمهرين.
وأشارت المصادر، إلى أن الدوريات رصدت تجمهر 53 مركبة في الموقع، بينما يمارس أصحاب 5 مركبات التفحيط، مبينة أن أوراق جميع المتجمهرين والمفحطين ستحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام عليهم، مع تشديد العقوبة بحقهم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج