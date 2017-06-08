نجح مهندس سعودي بمنطقة القصيم في صناعة مركبة كهربائية تبلغ سرعتها 220 كلم في الساعة، وبلغت تكلفة تصنيعها 45 ألف ريال على أن تباع في الأسواق بـ50 ألف ريال.
وبّين المهندس مُصنع المركبة ويدعى عبدالعزيز الشقيران وفقاً لـ”الوطن”، أن تنفيذ فكرة إنتاج المركبة الكهربائية جرى في مخرطة المحركات المتطورة في بريدة، لافتاً إلى أن الفكرة طرأت له بعد تنفيذه مشروعا تخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة القصيم.
ولفت إلى أن المركبة الكهربائية الجديدة تستمد طاقة شحن البطاريات الخاصة بها عبر 3 طرق بواسطة الشحن المباشر عن طريق الخلايا الشمسية المثبتة أعلى المركبة، إلى جانب الشحن التقليدي عن طريق محطة شحن كهربائية، وكذلك الشحن أثناء الحركة من خلال 4 مولدات كهربائية مثبتة على العجلات.
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