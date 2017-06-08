أطلقت فتاة بمحافظة ظهران الجنوب حملة جديدة باسم “إفطار مرابط” بهدف تقديم وجبات الإفطار للمرابطين بالحد الجنوبي عقب جمعها من منازل المواطنين، فيما تبنى مجموعة من شباب المحافظة فكرة الحملة بتحويلها إلى مشروع لجمع 300 وجبة إفطار يومياً.
وأوضح أحد الشباب القائمين على المشروع ويدعى علي آل عريعر وفقاً لـ”الوطن”، أن مجموعة الشباب المتطوعين بالحملة سيقومون بالتنسيق بين الأهالي لإيصال الوجبات إلى الحد الجنوبي في الخطوط الأمامية قبل وقت الإفطار، لافتاً إلى أن ربات البيوت سيحضرون وجبات طازجة لتوصيلها إلى الجنود.
بدوره دعا منسق المشروع الشاب عبدالله الوادعي، أسر المحافظات الحدودية إلى المشاركة في الحملة وضخ أكبر قدر من الوجبات لإفطار كافة المرابطين طول الأيام المتبقية من شهر رمضان.
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