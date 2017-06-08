كشف مصدر بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن سبب إصابة أفراد من الطاقم التمريضي بالمدينة بفيروس كورونا، نافياً حدوث أي وفيات.
وأوضح المصدر وفقاً لـ “عكاظ”، أن تشخيصاً خاطئاً لمريضين من دولة عربية تسبب في إصابة الطاقم بكورونا؛ حيث اعتبرت حالتهما فشلاً كلوياً اعتماداً على التقرير المقدم منهما، دون التنبه إلى إصابتهما بكورونا.
وأكد أنه لم يتم إغلاق الطوارئ بالمستشفى، وتم احتواء الموقف بعدد من الإجراءات الطبية الداخلية، وعمدت إلى تقليص وقت الزيارة إلى فترتين وتقليص عدد المرافقين مع المرضى، مبيناً أن الكادر التمريضي يتعافى في الحجر الطبي.
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