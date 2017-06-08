تبرع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، بمبلغ 4 ملايين ريال لصالح جمعية تراحم الحدود الشمالية في إطار حملتها للإفراج عن السجناء الموقوفين في مطالبات مالية.
وأظهر مقطع فيديو متداول قيام أحد الأشخاص بإعلان تبرع ولي ولي العهد بمبلغ 4 ملايين ريال، خلال انعقاد ملتقى جماهيري لجمعية تراحم لرعاية السجناء وأسرهم بالحدود الشمالية؛ لكشف حجم التبرعات التي حصلت عليها ضمن حملتها الأخيرة.
وكانت جمعية تراحم لرعاية السجناء وأسرهم بالحدود الشمالية قد أطلقت حملتها بحضور الفنان فايز المالكي والمنشد فهد مطر؛ مستهدفةً جمع تبرعات بمبلغ 14 مليون ريال، وذلك برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.
وفق “أخبار 24”.
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