قال وزير الخارجية عادل الجبير، امس (الأربعاء) إن المسؤول عن تنفيذ الهجومين في العاصمة الإيرانية غير معروف بالنسبة للمملكة.
وأكد الجبير على هامش محاضرة له بالعاصمة الألمانية برلين، أن السعودية لا تعرف من هو المسؤول عن هجومي إيران اللذين خلفا ما لا يقل عن 7 قتلى.
وشدد الجبير في معرض تعليقه على الحادثة على تنديد المملكة العربية السعودية بالهجمات الإرهابية أينما كانت.
يذكر أن هجومين قد وقعا امس في طهران، عند مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني، ما تسبب بوقوع عدد من الضحايا، فيما تبنت “داعش” مسؤولية الهجومين وفق ما نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.وفق “أخبار 24”.
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