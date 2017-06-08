قال الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، إن الصيام الذي فرضه الله تعالى على عباده في شهر رمضان، يقصد منه صيام الجوارح وليس الصيام بالامتناع عن الجوع والعطش.
وأضاف القرني في مقطع فيديو أن صيام الجوارح هو أن يصوم القلب واللسان والعين واليد والأذن، مبيناً أن صيام القلب هو أن تصوم عن البغضاء والشحناء والحقد والحسد وأن يكون القلب طاهراً ونقياً وصافياً، أما صيام اللسان فهو أن تصوم عن الغيبة والنميمة والشتم والقذف واللعن والاستهزاء.
وأوضح أن المقصود بصيام العين هو أن تصونها عن النظر إلى الحرام ومشاهدة المناظر المسيئة، والمقصود بصيام اليد كفها عن البطش والأذى والضرب المحرم، أما المقصود بصيام الأذن فهو أن تصوم عن سماع الكذب والزور واللغو.
وأكد الشيخ عائض أن الله ليس في حاجة إلى أن نجوع ونعطش، مضيفاً أن الله يريد بالصيام أن يهذبنا ويؤدبنا وينقينا، لكي نكون صالحين وطيبين.
وفق “أخبار 24”.
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