انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، للشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وهو يستمع لقراءة الطالب عامر فلاته، وبعد الانتهاء من القراءة قبل رأسه وخاطبه قائلاً ‘‘ستكون أمام الحرم المكي الشريف في المستقبل‘‘.
كان ذلك في الحفل السنوي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعدداً من المشايخ.
وفق “تواصل”.
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