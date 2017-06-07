ناشدت أسرة الوافد اليمني الجنسية “أنيس قايد أحمد العقوري” والمسجون على خلفية ارتكابه جريمة قتل بمكة المكرمة، أهل الخير بالمساهمة في إكمال مبلغ الدية لإطلاق سراحه بعد سجن متواصل منذ 18 عاما.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مضاربة وقعت عام 1998م في حي المسفلة بمكة المكرمة، حيث كان أنيس والقتيل زميلَيْن في أحد المحال التجارية، وحدث خلاف بينهما تطور إلى مضاربة ثم إلى جريمة قتل.
وأوضحت أسرته، وفقا لـ”سبق”، أن أنيس في العقد الخامس، توفي ولداه أثناء سجنه ولديه زوجة وابنة باليمن، حيث تزوجت ابنته دون أن يراها بسبب سجنه منذ 18 عاما، مشيرة إلى أنه حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصل على بكالوريوس في الشريعة، وشهادات أخرى في مجالات عدة داخل السجن.
وأكدوا أن لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة سعت مشكورة، وتوصلت إلى ذوي المقتول، وتمت الموافقة على التنازل عن القصاص، ولكن بشرط دفع مبلغ مليونَي ريال سعودي، وذلك قبل عام.
ولفتوا إلى أنه تم فتح حساب لجمع التبرعات لدية عبدالرحيم عبدالقادر شغفل في بنك الراجحي، وأودع فاعلو الخير فيه ما يقارب 700 ألف ريال، وتبقى مبلغ مليون و300 ألف ريال.
وناشد ذووه المساعدة في عتق رقبته من حد السيف، وإكمال مبلغ الدية المقدر بمليونَيْ ريال.
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