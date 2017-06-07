قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة لم تطلب وساطة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة مع قطر، وذلك لثقة المملكة بأن الأزمة ستُحل داخل مجلس التعاون.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي عُقد مع نظيره الألماني اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الألمانية، إن الموضوع مع قطر يعود لسنوات مضت وليس وليد الساعة، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت قرار قطع العلاقات وهي تشعر بألم، وتأمل من دولة قطر تصحيح مسارها.
وأكد أن المملكة تنظر إلى قطر كدولة شقيقة والعلاقة بين الشعبين متينة، معبراً عن أمله في أن تستجيب دولة قطر الشقيقة لمطالب دول الخليج، مشدداً في الوقت ذاته أن المملكة اتخذت هذه الإجراءات لمصلحة دولة قطر والمنطقة.
وتحدث الجبير عن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، مبيناً أنها ترفضه أياً ماكان وتعتبر تمويله جريمة، كما تعتبر من أول الدول التي عانت منه، مشيراً إلى أنها تمكنت من القبض على عدد من المتطرفين المنتمين لمنظمات إرهابية تلاحق وتستمر في ملاحقتها للإرهابيين.
من جانبهما، دعا كلٌ من وزير الخارجية الألماني والمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، قطر للتحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها.
وفق “أخبار 24”.
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