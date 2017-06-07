تمكنت الشرطة العسكرية بسجن حفر الباطن من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت (٥٨٠) حبة مخبأة داخل أحشاء أحد النزلاء، العائد من الزيارة العائلية خارج السجن.
وأوضح مدير الشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون العميد ماجد بن بندر الدويش أنه عند إجراء عملية التفتيش والمعاينة المعتادة على النزلاء القادمين بعد الزيارات العائلية اشتبه بأحد النزلاء العائدين.
وأشار إلى أنه تم إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، وجرت بحقه الإجراءات اللازمة وتحويله إلى جهة الاختصاص.
وبين العميد الدويش أن محاولة التهريب عبر الأحشاء من الطرق المعروفة التي يستغلها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات. وفق “أخبار 24”.
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