علمت مصادر عن تجديد رعاية شركة عبدالصمد القرشي لنادي الهلال السعودي لمدة خمسة أعوام قادمة، وبتكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون ریال.
ومن المقرر أن تتم مراسم توقيع الشراكة الإستراتيجية في حفلة رسمية يحضرها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، ورئيس مجلس إدارة شركة عبدالصمد القرشي إحسان بن عبدالصمد القرشي، ورؤساء الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة يوم الأحد القادم في مكة المكرمة.
وسيتم بموجب عقد الشراكة وضع الإعلان على قمصان اللاعبين، إضافة إلى لوحات عدة في مباريات الفريق.وفق “عكاظ”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج