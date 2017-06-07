انهت ادارة الفيحاء اجراءات انتقال مدافع نادي التعاون الكابتن عبدالله كنو بعقد احترافي لمدة 3 سنوات.
وأعلن المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قليل و قال : “انهت ادارة الفيحاء اجراءات انتقال مدافع نادي التعاون الكابتن عبدالله كنو بعقد احترافي لمدة 3 سنوات “.
وتمنت ادارة نادي الفيحاء التوفيق للكابتن عبدالله كنو في مشواره مع البرتقالي “.وفق “أخبار 24”.
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