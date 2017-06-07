كشف مراسل إذاعة “يو.إف.إم” في الرياض أن إدارة الظفرة طلبت من لاعبها عمر خربين خلال إجتماعها به البارحة الاثنين النظر في العروض المقدمة له من عدة أندية مانحة إياه ثلاثة ايام، الا أن خربين أوضح للإدارة أن رغبته الوحيدة هي الاستمرار في الهلال دون النظر لأي عروض أخرى، ومن المنتظر أن تحسم رغبة اللاعب الموضوع خلال الأيام القادمة.
يذكر أن إدارة الهلال كانت قد قدمت عرضاً لشراء عقد النجم السوري مقابل 3 مليون دولار، الا أن إدارة الظفرة رفضت العرض الهلالي مبديةً رغبتها بإعارة اللاعب وليس بيع عقده.وفق “أخبار 24”.
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