نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على لص من شرق إفريقيا بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، بعد سرقته محلات ذهب ومجوهرات بقيمة 3.8 ملايين ريال، وتمكن من مغادرة المملكة متخفياً.
ونجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية اللص، وفقا لـ”عكاظ”، بعد أن قدم إلى المملكة عامي 1435 و1437هـ بتأشيرة عمره، ونفذ جريمته، ثم هرب خارج المملكة، وتم وضعه على قائمة الترقب والقدوم، حيث جرى كشف هويته بعد عودته للمرة الثالثة عن طريق “عين الصقر” التي تعنى بتدقيق هويات القادمين للمملكة عبر المنافذ.
ونفذ اللص جريمته الأولى في رمضان عام 1435هـ تمثلت في سرقة مجوهرات وأحجار كريمة من أحد محال المجوهرات بسوق اليمامة بحي الكندرة بجدة قدرت قيمتها بـ1.8 ريال، ونفذ الثانية في رمضان 1437هـ، حيث سرق مع أحد شركائه مجوهرات قدرت قيمتها بمليوني ريال من أحد المحال بسوق المرجان بحي الصفا.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغين عن سرقة محلين للمجوهرات، وبتحرياتها تمكنت من تحديد هوية الجاني، وهو معتمر إفريقي ونفذ جريمته الأولى ثم عاد بعد عامين ونفذ الجريمة الثانية، فوضعت الشرطة معلومات هويته بالمنافذ، ليلقى القبض عليه عند محاولته الدخول عبر مطار الملك عبدالعزيز بتأشيرة عمرة، بعد أن تعرفت “عين الصقر” عليه، وتطابقت بصماته مع ما تم رفعه من مواقع السطو، إضافة لتطابق صورته مع التسجيلات.
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