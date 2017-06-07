رصدت كاميرا مراقبة مثبتة بمحطة وقود في حائل، لحظة اندلاع حريق بالمحطة الواقعة في حي المصيف، بسبب خطأ كارثي من سائق مركبة أثناء تعبئة مركبته بالوقود.
وأظهر الفيديو مركبتان تقفان في المحطة للتزود بالوقود وقام قائد إحداهما بالتحرك بها قبل الانتهاء من تعبئتها ما تسبب في نزع إحدى المضخات واشتعال الحريق، ليهرع بعدها من كانوا بداخل السيارتين بينهم امرأة، فيما أسرع عامل المحطة لإحضار طفاية الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل انتشاره بجميع أنحاء المحطة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أنه تمت مباشرة الحريق بعد تلقيهم بلاغاً بوقوعه، واتضح أن الحريق كان جزئي وتم إخماده بفضل أنظمة الإطفاء التلقائي أعلى المضخات ووجود محابس الأمان في قاعدة المضخات، مؤكداً أنه لم يصب أحد بأذى.
وفق “أخبار 24”.
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