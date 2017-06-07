تعد مهمة حراسة أئمة المسجد الحرام من المهام التي يتم اختيار الأفراد المكلفين بها بعناية شديدة لأهميتها، كما يجب أن يتوفر عدد من الشروط في فرد الأمن الذي يتولى مهمة حماية إمام الحرم.
ورصد تقرير وفقاً لـ “سبق”، الصفات التي يجب توفرها في رجل الأمن المكلف بحماية إمام الحرم المكي فلا بد أن يتميز بسرعة البديهة وحسن التصرف والتركيز معاً تحسباً لأي طارئ، حيث إنه منوط بحراسة شخص وسط أعداد كبيرة من المصلين تتجاوز المليون شخص، ويقوم بعملة 5 مرات يومياً تتزايد في المواسم.
وتبدأ مهمة حراس الأئمة منذ لحظة خروج الإمام من مقر سكنه، وينتظره رجال القوة الخاصة لأمن الحرم المكي ويشكلون طوقاً أمنياً حوله، ويسيرون به حتى وصوله إلى المحراب وتتابعهم غرفة المراقبة الإلكترونية.
وبعد انتهاء الإمام من الصلاة يقوم رجال القوة أنفسهم بحراسته والسير معه إلى خارج المسجد وحتى عودته لمقر سكنه، كما ينتشر رجال القوة حول الإمام أثناء أدائه الصلاة ويحرسون الميكروفون لمنع أي تصرفات غريبة حتى الانتهاء من استخدامه.
ويراقب رجال أمن الحرم كل ما يدور حول الإمام لرصد أي تحركات أو تصرفات تدعو إلى الريبة، ويقومون بعلاج ما يرصدونه من تصرف غريب، ولم تسجل أية حالة اعتداء على أئمة الحرم طيلة السنوات الماضية، سوى محاولة واحدة من معتلين نفسياً حاولوا الوصول إلى أحد الميكروفونات وتم التعامل معهم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج