نشرت وزارة الخارجية مقطع فيديو حمل رسالة إلى الشعب القطري، على خلفية قرار المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وأكدت الوزارة في رسالتها أن المملكة ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه، مشيرة إلى أنه امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية.
وشددت على أن المملكة ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين، مبينة أن قرار مغادرة المواطنين القطريين للمملكة ومنع دخولهم يأتي لأسباب أمنية احترازية.وفق “أخبار 24”.
شاهد.. #ملتميديا_الخارجية| إلى الشعب القطري الشقيق pic.twitter.com/qCEawuK9CP
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 7, 2017
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