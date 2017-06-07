أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه يحق للمنشأة التجارية إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات في السنة، مبينة أنه يشترط ألا تزيد مدة التخفيضات على 90 يوماً في السنة الواحدة.
وكانت وزارة التجارة قد أعادت تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر”، تضمنت سؤالاً عن عدد المرات التي يسمح فيها للمحل الواحد بالحصول على ترخيص للتخفيضات سنوياً، وأجابت عليها بالقول: “للمُنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات سنوياً، على ألا تزيد مُدّة التخفيضات على 90 يوماً في السنة”.وفق “أخبار 24”.
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