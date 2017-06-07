أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنوا من القبض على 3 لصوص بعد سرقتهم محلاً للمجوهرات في مدينة جدة.
وأوضح العقيد القرشي أن مركز الكندره بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً في الرابع من شهر رمضان الجاري يفيد قيام أشخاص مجهولين بالدخول لمحل مجوهرات وسرقة عدد ١٣ قطعة ذهبية، لينتقل بعد ذلك رجال الضبط الجنائي للموقع.
وأضاف أنه بعد المعاينة وجمع المعلومات تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من التوصل لمعلومات عن الجناة؛ حيث تم القبض على ٣ مقيمين من جنسية عربية، اعترفوا بارتكابهم للحادثة وبيع الذهب الذي سرقوه؛ حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية قيمة ما تمت سرقته، مؤكداً إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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