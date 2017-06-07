اتهم الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، مخابرات النظام السوري بأنها وراء ربطه بمصطلح “جهاد النكاح” والفتوى التي ظهرت في هذا الأمر، مبيناً أنهم كانوا يهدفون من ذلك إلى تشويه صورته.
وأوضح العريفي خلال لقاء له مع برنامج “تحقيق” على قناة “المجد”، أنه كان من أوائل مَن خطبوا عن سوريا والانتهاكات التي يواجهها الشعب السوري من نظام بشار الأسد، وقام إعلام النظام بالترويج عبر قنواته لتلك الفتوى لتشويه صورته وصورة كل مَن يدعو لنصرة أهل الشام.
وأكد أن تلك الفتوى لم تصدر عنه ولم يتحدث بها على الإطلاق، مشيراً إلى أنه فوجئ بالأمر ورد عليه في حينه بأن الواقع يكذب ذلك، لكنّ كثيراً من الناس بدأوا ينشرون تلك الإشاعة، بينهم عدد من الإعلاميين.
وفق “أخبار 24”.
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