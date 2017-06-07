أعلنت سيدات سعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير خدمة غسيل المواعين للأسر في رمضان، بعد الانتهاء من وجبتي الإفطار والسحور، وحددن أسعاراً متفاوتة لتنفيذ هذه الخدمة لربات البيوت، بغرض مساعدتهن وتخفيف الحمل عليهن والاستفادة مادياً في نفس الوقت.
وتحت إعلان “عليكن الطبخ ولا تَحملن هَمّ الغسيل”، قدمت القائمات على المشروع قائمة بأسعار الخدمة، حيث شملت وفقاً لـ “الحياة” غسيل الملاعق مجاناً ومبلغ 250 ريالاً في اليوم الواحد لمواعين الإفطار ومثلها للسحور، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 1000 ريال في حالة غسيل كل ما يلزم غسله من أوانٍ وصحون.
وقدمت إحدى صفحات المشروع خدمة غسيل المواعين على مدار شهر رمضان مقابل 7000 آلاف ريال شاملة جميع الأواني حتى التي تعرضت لحروق أثناء الطبخ، فيما خصصت صفحات أخرى سعراً لكل شيء على حده؛ حيث غسيل الصحن الكبير بريال والكبير بريالين وحافظات الأكل بـ4 ريالات أما قدور الطبخ فتتراوح ما بين 5 إلى 10 ريالات حسب حالتها.
وأوضحت القائمات على المشروع أن تسليم الصحون سيكون ما بين الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الواحدة صباحاً، ويحضر أصحابها لتسلمها من منزل العاملة، مقدمين اعتذارهن لعدم غسل المواعين بمنزل الزبونة.
ولقي المشروع تبايناً في ردود الفعل، بين ساخر وناقم ومؤيد، حيث رأى المنتقدون أن هذه المهنة لا تحفظ كرامة المواطنة السعودية وهي بداية أولى لعملها كخادمة، فيما شجع آخرون المشروع مؤكدين أن العمل ليس عيباً، مطالبين القائمات عليه بعدم الالتفات إلى تلك الآراء التي وصفوها بالمحبطة.
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