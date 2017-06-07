وجّه أحد المعتقلين في سجن المباحث العامة بالحاير رسالة للشباب بأن يحصنوا أنفسهم وألا يؤجروا عقولهم لأعداء الوطن، وأن يسلكوا الطريق السوي الذي يضمن لهم النجاة والسلامة.
وشكر المعتقل الذي أجرى الإعلامي سامي الشيباني حواراً معه عبر “السناب الأمني” إدارة السجن على رعايتها للموقوفين، وعلى ما تنفذه من برامج وفعاليات.
جاء ذلك خلال تغطية السناب الأمني للإفطار الذي نظمته إدارة السجن، وحضره عدد من الشخصيات، كمدير جامعة الإمام الشيخ سليمان أبا الخيل، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي.
وفق “أخبار 24”.
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