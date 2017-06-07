أعلنت موريتانيا مساء أمس (الثلاثاء) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعد أن قطع عدد من الدول الخليجية في مقدمتها المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وبذلك وصل عدد الدول التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر إلى 7 دول، وهي المملكة، والإمارات، والبحرين ومصر وجمهورية مالديف وجمهورية موريشيوس وموريتانيا.
وفي سياق متصل، أعلنت الأردن أمس (الثلاثاء) تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، فيما أصدرت كل دولة من هذه الدول بياناً تشرح فيه أسباب قرارها، وتمحورت البيانات كلها على دور قطر في دعم الإرهاب.وفق “أخبار 24”.
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