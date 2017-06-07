كشف عبدالله المعلمي، مندوب المملكة الدائم بالأمم المتحدة، عن طبيعة علاقته بعدد من مندوبي الدول في الأمم المتحدة، وخاصة مندوب سوريا بشار الجعفري، متحدثاً كذلك عن شعوره الرسمي والشخصي تجاه معاناة أطفال سوريا.
وأوضح خلال برنامج “من الصفر” المذاع على MBC، أن السفراء والدبلوماسيين يحرصون على أن تكون العلاقة المباشرة فيما بينهم ودية، وأنه شخصيًا يحرص على ذلك مع معظم السفراء ويكاد يكون الاستثناء الوحيد له مع سفير إسرائيل الذي يرفض أن تكون له معه أي علاقة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: اشتبكنا مع السفير السوري في مناسبات عديدة، في حوارات حادة، وفي وقت من الأوقات كان يخاطبه ويعبر عنه بكلمة “الأخ و”أخي”، إلا أن المندوب السوري نهض مرة وقال للمعلمي “أنت لست أخي، أخوتك بالنسبة لي كأخوة قابيل وهابيل”، وأنه رد عليه بقوله “أنت أخي في العروبة والإسلام والإنسانية، وسأخاطبك بأخي لأن هذا هو ما تمليه عليّ أخلاقي، وعليك أن يخاطبني بما تمليه عليك أخلاقك”.
وأشار إلى أنه كذلك يحاول أن تكون علاقته الشخصية مع السفير الإيراني علاقة ودية برغم التقارع معه بشكل كبير في كثير من المواقف، وكذلك السفير الروسي، ولكن معظم العلاقات الإنسانية تكون علاقات ودية وأنه يحرص كثيراً على إبقائها في هذا النطاق.وفق “أخبار 24”.
وأكد المعلمي أن دمعته الآن أصبحت أقرب مما كانت عليه في الماضي، وأنه يتأثر كثيراً لرؤية أطفال سوريا وخاصة الطفلين “إيلان” و”عمران” وصورتين أخريين واحدة لطفلة خارجة من الركام احتبست فيها الدمعة لا تستطيع البكاء، وصورة أخرى لطفلين عمرهما 7 و8 سنوات كانت سيدة ممسكة بهما؛ لأن والدهما قضى في إحدى الغارات، كما أنها لا تعرف أين أمهما.
ولفت إلى أن المرأة كانت تتجول بالطفلين بين أرجاء المستشفى، لتجد أحدًا يعرفهما، وكان الطفلان ينظران في ذهول؛ لم يكونا يبكيان، بل لم يستطيعا أن يبكيا، وأن مثل هذه الصور المؤلمة تثير في النفس قدراً كبيراً من الحزن والألم والتحسر على حال الأمة العربية.
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