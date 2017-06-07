أقام مركز الشيخ ناصر العبيد(رحمه الله) التابع للمركز الخيري للقرآن وعلومه بالخرج حفل تكريم لطلاب الدفعة الأولى للمركز لعام ١٤٣٨ على شرف فضيلة الشيخ صالح بن بخيت الدويله إمام وخطيب جامع ناصر العبّيد وكذلك بحضور الشيخ خالد الكنهل نائب مدير المركز الخيري للقرآن وعلومه بمحافظة الخرج.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم ثم كلمة لطلاب المركز ألقاها نيابة عنهم الطالب فالح الدوسري ثم عقبها نماذج من تلاوات الطلاب فكلمة من أولياء الأمور القاها الأستاذ أحمد بن رشيد الهويدي .
وألقى بهذه المناسبة الشيخ صالح بن بخيت الدويله كلمة شكر فيها الطلاب على الجهد المبارك واثنى فيها على القائمين على المركز.
وقد ألقى الشيخ خالد الكنهل نيابة عن المركز الخيري كلمة بين فيها أهمية تعلم القرآن والأجر المترتب على ذلك و شجع فيها الطلاب على المداومة على الحفظ .
وفي نهاية الحفل تفضل الأستاذ / سعود بن جفين العتيبي المشرف على مركز ناصر العبيد لتحفيظ القران الكريم بإعلان أسماء المعلمين والطلاب المكرمين. وقد حصل الطالب ديلوف الصغير على الطالب المثالي في المركز. وحصل الطالب فالح بن عبد الله الدوسري على أعلى مستوى حفظ في القرآن في المركز .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج