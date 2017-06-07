انطلاق مسابقة نبراس الخير بمحافظة الخرج بجامع إبراهيم بن عبدالله العنقري التي ترعاها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني لمكافحة المخدرات ( نبراس ) بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة الخرج وبتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج حيث توزيع الاسئله على المصلين بعد صلاة المغرب وتسليم الاجابات قبل أذان العشاء ويتم توزيع الجوائز بعد صلاة التراويح ويكون مصاحب لها كلمات توعويه .
وقد تم تدشين انطلاقة المسابقة بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد الاستاذ / عبدالله التركي ومدير الشئون الوقائية بمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج
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