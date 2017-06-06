قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، إن الزعماء الذين التقاهم خلال زيارته للشرق الأوسط قالوا له إن دولة قطر هي ممولة الفكر المتطرف، مؤكدا أنه سعيد بالإجراءات المتخذة.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي: “خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط، شددت على أنه لا يمكن بأي حال أن يستمر تمويل الفكر المتطرف، فأشار الزعماء إلى دولة قطر”.
وأضاف: “سعيد أن زيارتي للمملكة ولقائي بالملك وزعماء 50 دولة بدأت تظهر نتائجه، لقد قالوا إنهم سيتخذون موقفا حازما تجاه تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر. ربما يكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب”.
وكان ترامب قد زار المملكة الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه، والتقى زعماء عربا ومسلمين في القمة الإسلامية الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
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