قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الهدف من قطع العلاقات مع دولة قطر ليس الإضرار بها، ولكن يجب عليها أن تتخذ خيارًا في موقفها.
وصرح الجبير خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس، بأنه “طفح الكيل، وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان”.
وأضاف الجبير في حديثه أن الإجراءات الاقتصادية المفروضة ضد دولة قطر كفيلة بإقناعها باتخاذ خطوات صحيحة.
يُذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وجزر المالديف، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قبل يومين.وفق “أخبار 24”.
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