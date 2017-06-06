رصدت مقاطع فيديو حالة الازدحام التي يمر بها منفذ سلوى الرابط بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بعد قرار قطع العلاقات ومنع التبادل التجاري ومطالبة المواطنين القطريين بمغادرة المملكة لأسباب أمنية.
وأظهرت الفيديوهات الملتقطة ازدحام الشاحنات التي تحمل المواد التجارية والصناعية عند المنفذ، ومنعها من تجاوزه إلى دولة قطر، وإجبارها على العودة، وايضا توافد أعداد كبيرة من المواطنين القطريين إلى المنفذ البري الوحيد للعودة إلى دولتهم.
وكانت المملكة قد أعلنت إغلاق المنافذ البرية والجوية مع دولة قطر، إثر قطع العلاقات بين الدولتين، ردا على انتهاكات دولة قطر لاتفاقياتها مع المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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