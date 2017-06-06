أجازت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية منح مكافآت مالية للأشخاص من غير موظفي الهيئة المساهمين في الكشف عن مخالفات ينتج عنها تحصيل غرامات أو ضرائب.
وأعطت اللائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف هذه المكافأة، بشرط ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها، أو مليون ريال سعودي، أيهما أقل.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية الكاملة لنظام الضريبة الانتقائية، التي نشرتها هيئة الزكاة والدخل، عبر هذا الرابط.وفق “أخبار 24”.
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