أعلن مدير مكتب قناة “الجزيرة” في المملكة عاصم الغامدي استقالته من العمل في القناة، مؤكداً أن قرار تقديم استقالته يأتي تضامنا مع موقف حكومة المملكة وقرارها بقطع العلاقات مع دولة قطر.
كما كتب المحلل الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس” نواف التمياط: “بكل الود أودع زملائي وأصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق”، مضيفا: “ليس دون الوطن اختيار أو قرار، الوطن مصير”.
وترجح مصادر توالي استقالة عدد من الإعلاميين السعوديين والإماراتيين من القنوات القطرية، تضامنا مع قرار قطع العلاقات معها.وفق “أخبار 24”.
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