أوضح ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي أن قرار إدارة النادي بفسخ التعاقد المبرم مع الخطوط الجوية القطرية جاء بمجرد صدور قرار المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات مع قطر.
وأوضح الفهمي أن مصلحة الوطن هي الأولى والأبدى من أي شيء آخر رغم ما قد يسببه فسخ التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية من ضرر للنادي الأهلي.
وأكمل: “سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير النادي يتم بعدها إعلان استقالة أحمد المرزوقي من رئاسة النادي وفتح باب الترشح لرئاسة النادي الأهلي.”.
وأضاف: “أمامنا 25 يوم حتى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتنصيب الرئيس القادم للنادي.”.
ويرى مسؤول النادي الأهلي أن هداف الفريق السوري عمر السومة سينهي مسيرته الرياضية داخل جدران النادي الأهلي، مضيفاً: “هو منا وفينا وأصبح يرى الأهلي بمثابة بيت له.”.
وتابع: “الفريق الحالي للأهلي يمثل جيلاً ذهبياً استطاع تحقيق ثلاثية تاريخية لم يحققها أي ناد.”.
وفق “أخبار 24”.
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