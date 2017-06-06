تقدم محمد عمارة ظهير أيسر النادي الأهلي المصري بنصيحة للاعب محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الزمالك الحالي والاتحاد السابق.
وطالب عمارة الذي احترف من قبل في الدوري الألماني من كهربا تفضيل اللعب بقميص العميد على البقاء في الزمالك أو الرحيل للدوري الإماراتي.
وقال عمارة في تصريحات لشبكة فيلجول المصرية:” إن كان لدى كهربا عروضا من الدوري الإماراتي فلن يشكل فارقا كبيرا عن السعودي”.
وواصل”لذا في ذلك الوقت أفضل بقائه في الدوري السعودي مع اتحاد جدة”.
وأتم حديثه:” ذلك بدلا من أن يذهب لفريق جديد ويبدأ مشواره من الصفر ولكن في اتحاد جدة هو لديه شعبية كبيرة وأحد نجوم الفريق”.وفق “أخبار 24”.
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