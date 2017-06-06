كشفت مصادر أنَّ إدارة نادي النصر اتَّفقت بشكلٍ نهائيٍّ مع المدرب الفرنسي «بول لوجوين» لتدريب فريقها بدءًا من الموسم المقبل، وذلك بعد أن استقرَّت -وبالتشاور والتنسيق مع اللجنة الفنيَّة بقيادة الكابتن صالح المطلق- على اختياره عقب المفاضلة مع المدرب البرتغالي السابق للأهلي فيتور بيريرا، وسبق لـلمدرب الفرنس ( 53 عامًا ) تدريب منتخبي الكاميرون وعمان وفرق رين وليون وباريس سان جيرمان الفرنسيَّة،ومن المنتظر أن يصل إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع العقد رسمياً.
على صعيد أخر يلتقي رئيس النصر خلال اليومين المقبلين مع حسين عبدالغني للتفاهم والاتفاق على توقيع مخالصة مالية وفك الارتباط الاحترافي بين الطرفين والذي يمتد حتى شهر يوليو من العام المقبل ٢٠١٨م.
وتتجه إدارة النصر نحو الظهير الأيسر الشبابي عبداالله الأسطاء للتعاقد معه بدءًا من الموسم الجديد بعد رحيل عبدالغني وعدم تقديم أحمد عكاش للمستويات المقنعة. على جانب آخر وجه جهاز الكرة بقيادة المكلف طلال النجار رسائل نصية للاعبين المنتهية إعارتهم إلى أندية أخرى بنهاية الموسم المنصرم ، طالبهم فيها بالانخراط في التدريبات والتي ستنطلق بالتجمع في مقر النادي مطلع شهر يوليو المقبل قبل السفر لخوض معسكر خارجي.وفق “المدينة”.
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