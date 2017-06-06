ارتفع سقف المفاوضات بين إدارتي الهلال والظفرة الإماراتي، بخصوص السوري عمر خربين الذي انتهت فترة إعارته مع الهلال بعد نهاية الموسم.
ورفعت إدارة نادي الهلال عرضها الذي قدمته لنظيرتها في نادي الظفرة الإماراتي إلى أربعة ملايين و500 ألف دولار، على دفعتين لشراء عقد خربين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى اللاعب رغبة قوية في الانتقال إلى نادي الهلال، والاستمرار في تمثيل النادي بعد إعارته الموسم الماضي.
وكانت إدارة الظفرة الإماراتي قد رفضت عرض الهلال السابق، الذي بلغ ثلاثة ملايين دولار لشراء عقد اللاعب، واشترطت إعارته لمدة موسم بمليوني دولار، قبل أن يرفع الهلال عرضه حاليًا إلى أربعة ملايين ونصف المليون دولار، في انتظار رد إدارة الظفــرة الإماراتي.وفق “الرياضية”.
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