تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة فهد المولد لاعب المنتخب السعودي و نادي الاتحاد أثناء مشاركته في دورة البنك الأهلي الرمضانية بالرغم من اصابته خلال الفترة الماضية.
و كان الهولندي مارفيك قد قرر استبعاد فهد المولد من معسكر الرياض.
وأشار إلى أن نتائج الأشعة التي أجريت للاعب عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.
وطالبت الجماهير معاقبة المولد لأدعائه الإصابة للهروب من تمثيل المنتخب.
وفق “أخبار 24”.
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