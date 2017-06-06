تداول لاعبو المنتخب السعودي الأول، بمعسكرهم الحالي المقام في مدينة إيديلايد الأسترالية، “لزمة” أطلقها الحارس، وليد عبدالله وتكررت كثيرا في جلساتهم الخاصة والودية، وكان محتواها “ضجة وترتيبات وعمل ومعمعة في المكان”.
من جانبه، رفض وليد عبدالله الإفصاح عن قصتها وسبب تكرارها، بينما كشف مقربون من اللاعب، أن هذه العبارة قد أطلقت عن طريق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في المنطقة الشرقية، وتناقلها وليد عبدالله بين زملائه اللاعبين.
وظهر وليد عبدالله في مقاطع عديدة في حسابات “السناب شات”، يكرر هذه اللزمة، وغالبا مايكون بجواره ” سلمان الفرج، يحيى الشهري، عبدالله الزوري”.
وفق “عين اليوم”.
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