رفضت إدارة نادي الاتحاد التفريط في عبدالرحمن الغامدي مهاجم الفريق لأي نادٍ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وكشف مصدر اتحادي بأن الغامدي لن يرحل من صفوف العميد، وباقٍ في الموسم المقبل.
وكان نادي الاتحاد قد تلقى اتصالات من مسئولي الفتح والنصر وبعض الأندية التي تضع الغامدي كهدف لها في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويتمسك منسوبي العميد بالإبقاء على الغامدي، برغم أنه لم يكن يشارك أساسيًا في الموسم المنصرم مع سييرا.وفق “أخبار 24”.
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