أظهرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017 التي تمت في كوالالمبور، مواجهة بين نادي الهلال ونادي العين الإماراتي فيما يلاقي نادي الأهلي نادي بيروزي الإيراني.
فيما أظهرت قرعة فرق شرق آسيا مواجهة فريق كاواساكي الياباني لفريق أوراوا الياباني، وفريق شنغهاي الصيني لفريق غوانزو الصيني.
وتقام مباراة الذهاب في الفترة بين 21 و22 أغسطس، وفيما تقام مباراة الإياب بين 11 و12 سبتمبر، ويقام نصف النهائي ذهاباً في السادس من محرم المقبل والإياب في 27 من الشهر ذاته.وفق “أخبار 24”.
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