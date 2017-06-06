كشف مصدر في وزارة الإسكان، إنه يتوقع أن تسلم الوزارة الشقق السكنية التي تعمل على إنشائها في محافظة جدة بحلول العام 2020م.
وأبان المصدر، وفقاً لـ”اقتصادية”، أن الإسكان أنجزت البنية التحتية للموقع الشمالي للمشروع بنسبة 100%، وهو يضم 5090 وحدة وتبدأ أسعار الوحدات فيه من 700 ألف ريال للوحدة، متوقعاً أن يسلم الموقع للمقاول المنفذ بحلول عام 2020م، أما الجزء الجنوبي فإن الوزارة ستتسلمه في شهر سبتمبر المقبل، ليبدأ تسليم الوحدات في عام 2020م.
وعن مشروع الوحدات السكنية بجنوب جدة، أشار المصدر إلى أن الوزارة أنجزت 80% من البنية التحتية، وأن كلفة المشروع الإجمالية تقارب النصف مليار ريال، ويضم المشروع 13451 وحدة سكنية، ويقوم المشروع على مساحة إجمالية 2.7 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن المساحات ستتراوح بين 125 متراً و225 متراً للوحدة، فيما ستتراوح الأسعار بين 500 ألف و700 ألف ريال.
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