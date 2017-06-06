كشف مسؤولون خليجيون عن زيارة مرتقبة اليوم الثلاثاء لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة.
وأوضح المسؤولون وفقا لـ”رويترز”، أن الزيارة تأتي لإجراء محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول مقاطعة المملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية لدولة قطر.
وأشاروا إلى أن أمير الكويت سيقوم بدور الوساطة بين تلك الدول والدوحة لاحتواء الأزمة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر أمس الإثنين عن قطع علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بمساندة الإرهاب.
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