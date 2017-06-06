أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1130 مركبة فورد؛ لوجود خلل في وحدة الأبواب قد يؤدي إلى عدم القدرة على تأمين قفل الأبواب أثناء القيادة.
وأوضحت الوزارة أن السيارات المستدعاة هي، 776 سيارة من طراز اسكيب موديلات بين العامين (2013/ 2015)، و244 سيارة من طراز (Mustang2015)، و110 سيارات من طراز لينكون MKC2015.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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