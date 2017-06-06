قررت الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الشركة.
ودعت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الالكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد وجهت أمس بمنع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.
وأعلنت المملكة أمس قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وإغلاق كافة الموانئ والمنافذ الجوية والبحرية والبرية معها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج