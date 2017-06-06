عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس “الإثنين” في قصر السلام بجدة استعرض خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.
وتناول المجلس عرضاً لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول منظومة قطاع الطاقة في المملكة تضمن استعراضاً لاستهلاك الطاقة ومصادرها ودورها في التنمية الاقتصادية، وكذلك حجم الطلب المحلي على الطاقة في شتى القطاعات ومعدلات نموه وكيفية مقابلة هذا الطلب بما يعظم الفوائد الكلية للاقتصاد الوطني.
كما تناول العرض المبادرات التي قامت بها الوزارة لترشيد الاستهلاك ولرفع كفاءة إنتاج الطاقة والخطط القادمة لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك.
واطلع المجلس على التقرير السنوي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية المتعلق بالصادرات السلعية لعام 2016م، وكذلك تقرير حول تحركات الرقم القياسي لأسعار العقارات والمؤشرات للربع الأول لعام 2017م، وتقرير حول متوسط أسعار السلع التموينية الرئيسية بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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